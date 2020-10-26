На Сумщине за убийство по пьяни дали 8 лет 8 лет проведет за решеткой мужчина, который лишил жизни товарища.

Сумской областной прокуратурой в суде доказана вина мужчины, который избил до смерти своего товарища.

В ходе следствия установлено, что компания из трех мужчин и одной женщины 19 февраля 2020 года собралась в частном доме в с. Шматово Недригайловского района, чтобы отпраздновать 35-летие одного из присутствующих. Проснувшись на следующее утро, друзья продолжили празднование. Когда один из мужчин уснул, именинник решил его разбудить. Однако тот не хотел продолжать застолье, при этом нецензурно выражался в адрес присутствующих. Это изрядно разозлило именинника и он начал приводить в чувство товарища, нанося ему удары по голове. Пострадавший получил тяжелые телесные повреждения, от которых через некоторое время скончался в больнице.

По приговору суда обвиняемый признан виновным в умышленном тяжком телесном повреждении товарища со смертельным исходом и приговорен к 8 годам лишения свободы (ч. 2 ст. 121 УК Украины), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.