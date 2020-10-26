Поліцейські Шостки розшукують безвісті зниклого Олександра Бабильова

На вигляд Олександру 30–35 років, зростом 165 - 170 см, худорлявої статури. Має темне коротке волосся та блакитні очі.

Серед особливих прикмет – татуювання на лівому передпліччі та на ребрах з правої сторони.

На розшук безвісті зниклого зорієнтований особовий склад поліції Шостки. Відповідне орієнтування з описом зовнішності та фотокарткою чоловіка розіслане у всі відділи та відділення поліції України.

Правоохоронці закликають всіх громадян не бути байдужими, і якщо комусь відома будь-яка інформація, що допоможе у розшуку Олександра Бабильова, прохання повідомити до Шосткинського відділу поліції за адресою: м.Шостка, вул. Свободи, 67, або за телефонами: 050-327-91-48 (чергова частина), або на цілодобову лінію служби «102».

Відділ комунікації поліції Сумської області