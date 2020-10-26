Рада ввела штрафы за неношение масок в общественных местах

Верховная Рада ввела штрафы за неношение масок, прикрывающих рот и нос, в общественных местах. За соответствующий законопроект №3891 проголосовало, по данным на сайте парламента, 262 депутата.

Закон вносит дополнение в статью 44-3 Кодекса об административных правонарушениях.

Оно предусматривает, что пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, влечет наложение штрафа от 10 до 15 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть от 170 до 225 грн.

После принятия документа первый заместитель председателя Рады Руслан Стефанчук подчеркнул, что такая мера будет применяться и к нардепам, которые будут находиться без масок в зале парламента.