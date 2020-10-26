В Ахтырке от коронавируса умер военный

Об этом сообщается на странице военной части А0563, которая дислоцируется в Ахтырке.
«Печальная новость для всего коллектива воинской части А0563. Вчера в результате тяжелого течения болезни, вызванной коронавирусной инфекцией на 60-м году ушел из жизни наш коллега, настоящий профессионал своего дела, участник антитеррористической операции, афганец, работник Вооруженных Сил Украины - Жук Владимир Николаевич.
Командование и весь коллектив воинской части выражает искренние соболезнования родным и близким.
Вечная память...
Спи спокойно друг...», - говорится в сообщении.