Стали известны официальные результаты выборов в Сумской горсовет

Согласно ему депутатами стали:
«Батькивщина» – 13: Александр Лысенко, Анатолий Сагач, Светлана Липовая, Виктория Гробова, Владимир Шилов, Александр Вегера, Олег Левченко, Дмитрий Васюнин, Александр Зименко, Андрей Баранов, Валентина Доминас, Александр Джаришнелов, Елена Дяговец
«ОПЗЖ» – 9: Юрий Чмырь, Виталий Жиленко, Игорь Перепека, Юрий Перепека, Александр Соколов, Юрий Жиленко, Александр Стрельченко, Наталия Холявка, Наталия Стрельченко
«Европейская Солидарность» – 9: Вадим Акперов, Владимир Чепик, Марина Нагорная, Дмитрий Лантушенко, Дмитрий Хандурин, Расул Галаев, Евгений Косяненко, Ирина Губская, Инна Босенко
«Слуга Народа» – 8: Олег Резник, Игорь Кальченко, Сергей Дмитренко, Владислав Куц, Рустам Галаев, Максим Зеленский, Артем Кобзар, Ефрем Лазарев
«Сила и Честь» – 3: Ирина Купрейчик, Ирина Дяденко, Александр Кисиль
Списки не окончательные, так как некоторые кандидаты баллотировались и в областной совет. А Александр Лысенко и Вадим Акперов претендуют на кресло мэра.
Некоторым кандиадатам хватило для депутатства 67 голосов (кто прошел по спискам), а некоторым не хватило и 400 с лишком.
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