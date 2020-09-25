Стали известны официальные результаты выборов в Сумской горсовет На сайте мэрии опубликован протокол Сумской городской территориальный избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Сумского городского совета в едином многомандатном избирательном округе.

Согласно ему депутатами стали:

«Батькивщина» – 13: Александр Лысенко, Анатолий Сагач, Светлана Липовая, Виктория Гробова, Владимир Шилов, Александр Вегера, Олег Левченко, Дмитрий Васюнин, Александр Зименко, Андрей Баранов, Валентина Доминас, Александр Джаришнелов, Елена Дяговец

«ОПЗЖ» – 9: Юрий Чмырь, Виталий Жиленко, Игорь Перепека, Юрий Перепека, Александр Соколов, Юрий Жиленко, Александр Стрельченко, Наталия Холявка, Наталия Стрельченко

«Европейская Солидарность» – 9: Вадим Акперов, Владимир Чепик, Марина Нагорная, Дмитрий Лантушенко, Дмитрий Хандурин, Расул Галаев, Евгений Косяненко, Ирина Губская, Инна Босенко

«Слуга Народа» – 8: Олег Резник, Игорь Кальченко, Сергей Дмитренко, Владислав Куц, Рустам Галаев, Максим Зеленский, Артем Кобзар, Ефрем Лазарев

«Сила и Честь» – 3: Ирина Купрейчик, Ирина Дяденко, Александр Кисиль

Списки не окончательные, так как некоторые кандидаты баллотировались и в областной совет. А Александр Лысенко и Вадим Акперов претендуют на кресло мэра.

Некоторым кандиадатам хватило для депутатства 67 голосов (кто прошел по спискам), а некоторым не хватило и 400 с лишком.