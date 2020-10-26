У Сумах вшанували загиблого кіборга Сергія Табалу У Сумах вшанували пам’ять загиблого цього дня шість років тому учасника АТО, Почесного громадянина міста Сергія Табалу.

Пом’янули хвилиною мовчання та поклали квіти до могили військового, який загинув від вибуху артилерійського снаряду протитанкової гармати під час штурму російськими бойовиками диспетчерської вежі Міжнародного аеропорту «Донецьк», його мати, побратими та представники міської влади.

Заступник очільника Сум Альона ДМІТРЄВСКАЯ зауважила, що Сергій Табала був наймолодшим оборцем Донецького аеропорту, який щиро та самовіддано боровся за мир та справедливість в Україні, і навіки залишиться у пам’яті своїх співвітчизників взірцем мужності та героїзму.

«Його слова: «Якщо не ми то хто? Якщо не зараз, то коли? І я готовий віддати життя за мою Україну, і жалкую тільки про те, що можу зробити це лише один раз» свідчать про те, що з нами тепер немає не просто земляка, а справжнього героя України, патріота своєї землі. Дякуємо Сергію за подвиг, Вічна пам’ять звитяжцю!» – сказала Альона Дмітрєвская.

Мати Сергія – Оксана ТАБАЛА розповіла, що й досі дивується як Бог допоміг народити таку дитину, розважливу не за віком. З теплою посмішкою на обличчі жінка також згадала, як син час від часу сперечався з нею з приводу того, що справжній козак носить не оселедець, а чуб на голові, та й того потрібно заслужити. Та очі знову повелися смутком, коли жінка згадала про SMS-сповіщення, яке надійшло за три години після загибелі хлопця, з повідомленям про те, що він намагався зателефонувати найріднішій, але не вдалось.

«Учора плакала, тяжко було, зрозуміло, що вже звикли до його відсутності, але перші два роки до останнього чекали, а раптом повернеться, а може це станеться. Це для побратимів він воїн, мужчина, а для мене він залишився 18-річним хлопчиком, який тільки почав жити і здавалося б все лише попереду. У грудні, 16-го числа, йому мало виповнитися 19 років, і, найстрашніше, що він не перший, а те, що не останній, і, ще багато хлопчиків можуть загинути в цій шестирічній війні. Велика вітчизняна війна була коротшою. Страшно», – підкреслила ненька Сергія.

Цього дня за відвагу, мужність та захист, громадськість також подякувала загиблому учаснику АТО Олександру Ткаченку, який 6 листопада мав відзначати 50-річчя.