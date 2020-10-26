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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:35286

Сумской водоканал сообщает об отключении воды

В связи с выполнением аварийно-ремонтных работ, КП «Горводоканал» приостановило подачу воды в дома на ул. Харьковская.

Из-за порыва на сети воду не получают жители д. №№ 5, 7, 9, 23, 23/1, 25 на ул. Харьковская.

После завершения ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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