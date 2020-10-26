На Сумщине создали еще одну круглосуточную «горячую линию» по COVID-19 «Горячая линия» заработала на базе областного клинического медицинского центра социально опасных заболеваний.

По телефону 0800602019 каждый житель области может обратиться с проблемным вопросом по организации лечения COVID-19.

Жители Сумщины могут получить разъяснения относительно действий в случае появления симптомов или ухудшение состояния, помощь в записи к врачу, рекомендации по профилактике. Кроме медицинской и информационной поддержки, можно будет получить и психологическую помощь. Контакт-центр будет работать круглосуточно.

Как пояснил в ходе брифинга начальник областного управления здравоохранения Сергей Бутенко, такой алгоритм работы связан прежде всего с тем, что продолжает расти количество новых больных, - лиц, нуждающихся в быстрых и точных ответах на вопросы о проведении тестирования, оказания неотложной помощи или обеспечения ранней самоизоляции с момента обнаружения первых симптомов и т.п.