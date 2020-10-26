На Сумщине с начала пандемии заболели коронавирусом 695 врачей О том, что люди, которые пренебрегают элементарными правилами противоэпидемических мероприятий, подвергают опасности не только себя, своих родных и близких, но и существенно осложняют жизнь медицинским работникам, говорил во время брифинга начальник областного управления здравоохранения Сергей Бутенко.

«С начала пандемии у 695 медицинских работников Сумщины зафиксирован диагноз СOVID-19. Это усложняет работу медучреждений, потому что иногда приходится целые отделения закрывать на две недели на карантин, - говорил чиновник. - Безусловно, это влияет на лечебный процесс».

Сергей Бутенко рассказал, что часть медработников заболела в быту, но большая часть заболеваний Covid-19 среди медработников связана с профессиональной деятельностью.

Поэтому, напоминаем, что можно сколько угодно создавать дополнительных койкомест, кислородных сетей, разворачивать полевые госпитали, но, если не будет хватать медицинского персонала, все эти усилия будут просто напрасными.