Суд назначил домашний арест кандидату в депутаты, который хотел прикупить голосов на выборах Сегодня, 6 ноября, Заречный районный суд г. Сумы удовлетворил ходатайство следователя и применил к кандидату в депутаты мера пресечения в виде домашнего ареста, запретив ему без разрешения следователя покидать жилье в период времени с 22:00 ч. до 06:00 ч.

С возложением обязанностей:

- прибывать к следователю, прокурору и суду;

- не отлучаться без разрешения следователя из города;

- воздерживаться от общения со свидетелем и потерпевшим;

- уведомлять следователя, прокурора, суд об изменении места жительства.

Мужчину подозревают в попытке подкупить уполномоченного работника территориальной избирательной комиссии с целью фальсификации результатов выборов (ч. 1 ст. 369; ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369; ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 362 УК Украины).

Срок действия постановления в части применения меры пресечения и возложение на подозреваемого обязанностей установлен до 30 декабря 2020 года включительно.

Согласно материалам ходатайства, подозреваемый участвовал в избирательной гонке и боролся за мандат депутата Роменского городского совета. Однако его политическая партия получила менее 5% голосов избирателей, а потому не получила мандат в городском совете. Поэтому кандидат в депутаты пытался через посредника договориться с уполномоченным лицом городской территориальной избирательной комиссии о внесении ложных сведений о результатах голосования. Мужчину подозревают в том, что он передал через посредника 500 долларов США и настаивал на увеличении голосов за политическую партию на 140 штук.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение пяти дней.