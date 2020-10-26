Суд назначил домашний арест кандидату в депутаты, который хотел прикупить голосов на выборах

С возложением обязанностей:
- прибывать к следователю, прокурору и суду;
- не отлучаться без разрешения следователя из города;
- воздерживаться от общения со свидетелем и потерпевшим;
- уведомлять следователя, прокурора, суд об изменении места жительства.
Мужчину подозревают в попытке подкупить уполномоченного работника территориальной избирательной комиссии с целью фальсификации результатов выборов (ч. 1 ст. 369; ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369; ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 362 УК Украины).
Срок действия постановления в части применения меры пресечения и возложение на подозреваемого обязанностей установлен до 30 декабря 2020 года включительно.
Согласно материалам ходатайства, подозреваемый участвовал в избирательной гонке и боролся за мандат депутата Роменского городского совета. Однако его политическая партия получила менее 5% голосов избирателей, а потому не получила мандат в городском совете. Поэтому кандидат в депутаты пытался через посредника договориться с уполномоченным лицом городской территориальной избирательной комиссии о внесении ложных сведений о результатах голосования. Мужчину подозревают в том, что он передал через посредника 500 долларов США и настаивал на увеличении голосов за политическую партию на 140 штук.
Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение пяти дней.