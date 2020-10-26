Сумчане имеют право поменять своего семейного врача В случаях, когда пациенты с подозрением на COVID-19 не получают надлежащей консультации от семейного врача, есть вариант заключить новую декларацию с новым врачом.

При этом предыдущая автоматически аннулируется в системе.

Начальник областного управления здравоохранения Сергей Бутенко прокомментировал жалобы жителей области, которые сталкиваются с тем, что семейный врач может не ответить на телефонный звонок.

«Медицинские работники на передовой борьбы с COVID-19. Чем больше медиков будет болеть, тем меньше пациентов, нуждающихся в помощи, смогут ее получить. Безусловно, это очень опасно, учитывая тенденции распространения вируса в Сумской области и ежедневную статистику зафиксированных случаев. Но медработники тоже люди и тоже болеют, как и все», - отметил Сергей Бутенко.

В случае, когда пациенты сталкиваются с системным отсутствием связи с семейным врачом, глава областного управления здравоохранения советует перезаключить декларацию с другим семейным врачом.

«Сегодня в области достаточное количество молодых врачей, которые не добрали до 2 тысяч декларантов и готовы принимать звонки в любое время и предоставлять качественные профессиональные консультации», - сообщил Сергей Бутенко.