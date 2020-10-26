На Черниговщине в аварии погибла жительница Сумщины Возле села Зруб Нежинского района около 4 часов утра 6 ноября произошло ДТП - столкнулись грузовик MAN и внедорожник Mitsubishi Outlander.

Одна из пассажирок Mitsubishi погибла на месте, другую госпитализировали. Об этом сообщила начальник сектора мониторинга Нежинского отдела полиции Инна Музыченко, пишет Суспільне.

По ее словам, сообщение о ДТП полиция получила около 4:30. Водитель автомобиля Mitsubishi Outlander, 27-летний житель Сумской области, не справился с управлением и совершил столкновение с грузовиком.

«В результате ДТП пострадали две женщины - пассажиры авто Mitsubishi Outlander. Одна из них, 28-летняя жительница Сумской области, погибла на месте, другая - с диагнозом «закрытый перелом костей носа, переломы верхней и нижней челюстей и травма головы» - госпитализирована», - говорит Музыченко.

Она также добавила, что никто из водителей не пострадал.

Обстоятельства аварии устанавливать следствие. По факту ДТП, повлекшего гибель человека, полиция открыла уголовное производство.