На Сумщине планируют развернуть 800 коек в мобильных госпиталях Разворачивать дополнительные койки, не обеспеченные кислородом, нецелесообразно и опасно.

Об этом 6 ноября сказал начальник Сумского областного управления здравоохранения Сергей Бутенко. Он также рассказал, что в области планируют развернуть 800 коек в мобильных госпиталях, для чего закупят кислородные концентраторы, пишет Суспільне.

Сейчас в области есть более 1000 коек в 15-ти стационарах, где лечатся больные с коронавирусом или с подозрением. Уже занято 63,5% от выделенного коечного фонда.

«Основа терапии лечения коронавирусной инфекции - это подача кислорода, кислородная терапия, и сегодня открывать дополнительные учреждения здравоохранения, дополнительные койки, которые не обеспечены кислородом фактически, является неуместным», - сказал Бутенко.

В учреждениях резерва есть 195 мест, 8 из них - реанимационные. На аппаратах искусственной вентиляции легких сейчас 13 человек, всего в отделениях интенсивной терапии лежат 53 пациента.

На вопрос относительно объектов, которые могут быть использованы как мобильные госпитали, начальник областного управления здравоохранения ответил, что начнут с санаториев.

«У нас есть два детских санатория, в которые через красную или оранжевую зону, госпитализация запрещена, дети там не находятся. Рассматриваем привлечения этих санаториев. И, безусловно, идет речь в случае такого прогресса стремительного и резкого, привлечение немедицинских учреждений - прорабатываются варианты привлечение спортивных арен, спортивных залов», - сказал Бутенко.

В области планируется создание мобильных госпиталей в немедицинских учреждениях - на 800 коек.

«Мы уже планируем закупку кислородных концентраторов, они будут в резерве, там будут соответствующие перегородки, биотуалеты, вы все видели варианты Италии, других европейских стран», - сказал Бутенко.

Чтобы мобильные госпитали заработали, надо 32 млн грн, сказал чиновник, потребность передали в Минздрав.

Сергей Бутенко также рассказал, что чиновники работают над тем, чтобы до 80% всего коечного фонда обеспечить кислородом. Первый транш медицинской субвенции (15,9 млн грн), по его словам, был направлен на два направления: проведение работ и проектно-сметная документация на проведение точек централизованной подачи кислорода.

«7 заведений сейчас эту работу проводят, в Ромнах и Лебедине - уже работа завершилась. Другое направление - закупка кислородных концентраторов. Мы сразу закупили 25 концентраторов высокого давления, которые имеют 4 выхода, то есть 4 человека могут быть обеспечены одновременно кислородной терапией. Они сейчас поставлены в госпиталь ветеранов и инфекционную больницу. Продолжается работа над закупкой других концентраторов - на 2 входа - госпиталь, который проводит закупку, заключил соглашение на 191 такой концентратор, то есть, фактически, 382 койки будут обеспечены кислородом», - сказал Бутенко.