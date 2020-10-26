Сумчане просят установить лежачих полицейских на Римского-Корсакова На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Лежачие полицейские на улице Римского-Корсакова».

«По улице Римского-Корсакова отсутствуют какие-либо ограничители скорости автомобилей, поэтому они очень часто ее превышают. Из-за этого часто страдают обычные животные. А собак и кошек не замечают и часто сбивают», - пишет автор петиции Григорьев Вячеслав Сергеевич.

По состоянию на 6 ноября петицию подписали 10 человек из 250 необходимых.

До конца сбора подписей осталось 37 дней.

Подписать петицию можно здесь.

Напомним: мэр Сум Александр Лысенко обещал красивых лежачих полицейских на Театральной площади еще прошлым летом. А возле школы № 26 планировалось сделать из летом этого года. До сих пор нет ни тех, ни других…