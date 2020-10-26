Биатлонисты с Сумщины поменяли «бронзу» чемпионата мира на «серебро» Спортивный арбитражный суд признал российского биатлониста Евгения Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировал его результаты начиная с 24 января 2010 года и вплоть до завершения карьеры (по окончании сезона 2013/14).

На этот период припала мужская эстафета на чемпионате мира-2011, в которой за сборную России бежал Устюгов. В той гонке россияне финишировали вторыми, а третье место одержала команда Украины, которую представляли Александр Беланенко, Андрей Дериземля, Сергей Семенов и Сергей Седнев.

Болельщики сборной Украины со стажем хорошо помнят мужскую эстафету на чемпионате мира-2011, и ассоциируется она как с хорошими, так и с плохими эмоциями. Глуховчанин Сергей Седнев в той гонке в невероятной борьбе на финише «выгрыз» «бронзу» у шведа Бьорна Ферри, завоевав для Украины первую и пока последнюю медаль главного старта сезона в этой дисциплине. Но в той гонке Седнев бежал с простудой и выложился на максимум, из-за чего впоследствии долго страдал от проблем со здоровьем и так и не смог вернуться на прежний уровень после весомого спада в результатах.

Возможно, Сергей не стал бы идти на такие жертвы, если бы знал, что в кармане как минимум «бронза». Как бы там ни было, теперь Седнев, сумчанин Александр Беланенко, уроженец Сумщины Андрей Дериземля и черниговчанин Сергей Семенов являются вице-чемпионами мира, поскольку россиян из-за Устюгова вычеркнули с серебряной графы. А бронзовые медали украинцев передадут шведам - Линдстрему, Бергману, Ферри и Йонссону.