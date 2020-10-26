В Кролевце с понедельника младшие классы переходят на дистанционку, а старшие – будут учиться очно Сегодня, 6 ноября, на заседании местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рассматривался вопрос об организации образовательного процесса на территории Кролевецкой ОТГ в условиях распространения заболевания Covid-19.

Сейчас, по информации управления образования, молодежи, спорта, культуры и туризма Кролевецкого городского совета среди работников образовательных учреждений зарегистрировано 10 случаев коронавирусной болезни. Комиссионно было решено рекомендовать руководителям учреждений общего среднего образования организовать образовательный процесс с 9 по 13 ноября следующим образом: учащимся 1-4 классов - использование технологий дистанционного обучения; ученикам 5-11 классов - очная форма обучения, пишет Сайт Кролевца.