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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:51265

В Кролевце с понедельника младшие классы переходят на дистанционку, а старшие – будут учиться очно

Сегодня, 6 ноября, на заседании местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рассматривался вопрос об организации образовательного процесса на территории Кролевецкой ОТГ в условиях распространения заболевания Covid-19.

Сейчас, по информации управления образования, молодежи, спорта, культуры и туризма Кролевецкого городского совета среди работников образовательных учреждений зарегистрировано 10 случаев коронавирусной болезни. Комиссионно было решено рекомендовать руководителям учреждений общего среднего образования организовать образовательный процесс с 9 по 13 ноября следующим образом: учащимся 1-4 классов - использование технологий дистанционного обучения; ученикам 5-11 классов - очная форма обучения, пишет Сайт Кролевца.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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