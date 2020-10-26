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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:41256

Кто прошел в Сумской райсовет?

Список депутатов, прошедших в Сумской районный совет опубликовал на своей странице в Фейсбуке глава Сумской райгосадминистрации Виталий Бурбыка.

Сумской районный совет нового (8-го) созыва.

ПП «Слуга народа»

1. Сахнюк Виталий

2. Кириченко Евгений

3. Сиренко Руслан

4. Кириченко Андрей

5. Химич Виктор

6. Гордиенко Владимир

7. Климов Константин

8. Романенко Яна

9. Демьяненко Геннадий

10. Бурбыка Виталий

11. Поляков Станислав

12. Пысана Ксения

13. Зайцев Виктор

14. Горячев Александр

ПП «Оппозиционная платформа - За жизнь»

1. Видуева Елена

2. Крятов Николай

3. Режников Вадим

4. Перепека Юрий

5. Бершов Вячеслав

6. Жиленко Ирина

7. Стрельченко Наталия

8. Жиленко Виталий

9. Хрупа Александр

10. Ткачева Анастасия

11. Сорокин Валерий

ПП «Батькивщина»

1. Приходько Екатерина

2. Балицкий Владимир

3. Игнатьев Григорий

4. Метенко Светлана

5. Салатенко Семен

6. Мельник Михаил

7. Поцелуев Владимир

8. Шапошник Светлана

9. Бицак Владимир

10. Павлик Юлия

ПП «Европейская солидарность»

1. Гученко Павел

2. Стадник Артем

3. Чепик Владимир

4. Пилипчук Александр

5. Титаренко Евгений

6. Карпович Константин

7. Дейниченко Виталий

8. Лашутко Оксана

9. Савченко Анна

10. Гурьянова Татьяна

ПП «Сила и честь»

1. Поляков Леонид

2. Моисеенко Юрий

3. Дурнопьян Владимир

4. Лантушенко Ольга

5. Дурнопьян Инна

ПП «За майбутнє»

1. Юхта Ирина

2. Коваленко Юрий

3. Несвитайло Геннадий

4. Сахошко Николай

Не все прошедшие станут депутатами, так как некоторые баллотировались одновременно и горсовет, и в облсовет.

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