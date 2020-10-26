Стали известны результаты выборов в Ахтырский райсовет

В райсовет проходят 8 партий с таким количеством депутатских мандатов: «Слуга народа» - 8, «Сила людей» - 7, «Оппозиционная платформа - За жизнь» - 6, «Наш край» - 4, «Европейская солидарность» - 4, «За майбутнє» - 3, «Сила и честь» - 3, ВО «Батькивщина» - 3, пишет Ахтырский городской портал.
Персонально согласно протоколу комиссии проходят:
депутатами территориальных избирательных округах избраны:
«Слуга народа»: Ставицкий Андрей Анатольевич, Роженко Павел Петрович, Лейба Оксана Николаевна, Зубко Сергей Владимирович, Клочко Александр Степанович, Лебидь Светлана Александровна, Киричко Сергей Борисович, Корытник Евгения Афанасьевна,
«Сила людей»: Злепко Владимир Анатольевич, Лобода Светлана Петровна, Заяц Юрий Николаевич, Мусиенко Елена Юрьевна, Котко Алексей Викторович, Фрик Тамара Григорьевна, Синявин Максим Владимирович
«ОПЗЖ»: Хатько Сергей Александрович, Гуренко Василий Васильевич, Гонтаренко Виктор Дмитриевич, Слабоспицкий Юрий Дмитриевич, Жиленко Назар Витальевич, Козоброд Лариса Владимировна
«Европейская солидарность»: Попович Валентина Ивановна, Дмитриченко Сергей Александрович, Белкина Надежда Васильевна, Иванова Светлана Анатольевна
«Наш край»: Партала Валерий Игоревич, Филев Ольга Викторовна, Бондаренко Иван Николаевич, Голод Евгений Сергеевич
«Сила и Честь»: Ефименко Леся Ивановна, Масло Константин Евгеньевич, Ефименко Любомир Алексеевич
«Батькивщина»: Никулин Мирослав Николаевич, Басанец Игорь Николаевич, Колодяжный Юрий Иванович
«За майбутнє»: Сипко Олег Дмитриевич, Сушко Ольга Ивановна, Копыл Вячеслав Викторович