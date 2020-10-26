Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 22:47202

Стали известны официальные результаты выборов в Сумской областной совет

Сегодня, 6 ноября, Сумская областная территориальная избирательная комиссия завершила подсчет и обнародовала официальный протокол с результатом выборов в Сумской областной совет.

Согласно документу, в областной совет проходят шесть политических партий, пишет sumy.today.

"Слуга народа" (19,33%) – 16 депутатов: 

Слюсар Александр Михайлович, Зубко Владимир Иванович, Роженко Павел Петрович, Лаврик Вера Ивановна, Федина Сергей Иванович, Ищенко Сергей Алексеевич, Калиниченко Виталий Николаевич, Чигринець Виктор Петрович, Романько Алексей Викторович, Баня Никита Витальевич, Федорченко Виктор Михайлович, Зеленский Виталий Николаевич, Чегринець Людмила Викторовна, Кужель Оксана Васильевна, Кириченко Андрей Кириянович, Евдокимова Татьяна Александровна

"ОПЗЖ" (17,07%, или 14 мандатов): Перепека Игорь Александрович, Ильченко Николай Степанович, Кирий Александр Викторович, Меерович Юрий Михайлович, Пересадько Борис Васильевич, Науменко Сергей Иванович, Войтенко Николай Григорьевич, Пилипейко Владимир Юрьевич, Соколов Александр Олегович, Чмырь Юрий Павлович, Стрельченко Александр Юрьевич, Жиленко Ирина Анатольевна, Холявка Наталья Анатольевна, Ткачева Анастасия Игоревна

ВО "Батькивщина" (11,41%, или 10 мандатов): Горох Владимир Васильевич, Ладуха Виктор Борисович, Кирюхин Дмитрий Евгеньевич, Поцелуев Владимир Иванович, Войтенко Владимир Владимирович, Мотречко Вера Владимировна, Лысый Вадим Викторович, Галаев Магомед-Шарип Джамалович, Приходько Екатерина Степановна, Гордиенко Геннадий Иванович

"Европейская солидарность" (10,95%, или 9 мандатов): Постил Петр Иванович, Токар Владимир Николаевич, Нагорный Дмитрий Владимирович, Медуница Олег Вячеславович, Козачок Инна Владиславовна, Беркут Елена Алексеевна, Гулиев Араз Иман оглы, Збукарев Игорь Всеволодович, Исмаилов Валерий Шапазович

"Наш край" (9,95%, или 8 мандатов): Савенко Татьяна Ивановна, Южаков Евгений Иванович, Волков Валерий Валентинович, Вайло Надежда Алексеевна, Котляров Алексей Федорович, Нога Николай Петрович, Деркач Андрей Леонидович, Епифанов Анатолий Александрович

"За майбутнэ" (7,69%, или 7 мандатов): Сизон Татьяна Анатольевна, Товстуха Константин Александрович, Кашук Игорь Владимирович, Молоток Игорь Федорович, Ващенко Вадим Александрович, Дьяконова Ирина Ивановна, Беспала Ольга Витальевна

Политика

Новости

На Сумщине изменилось карантинное зонирование
Сегодня 13:27
На Сумщине 439 новых случая коронавируса: подробности
Сегодня 08:55
5 случаев, когда кредит - действительно идеальное решение
04.11.2020 12:26
Подведены результаты выборов в Ахтырке
Сегодня 23:18
Стали известны официальные результаты выборов в Сумской областной совет
Сегодня 22:47
Стали известны результаты выборов в Ахтырский райсовет
Сегодня 22:39
Кто прошел в Сумской райсовет?
Сегодня 21:41
В Кролевце с понедельника младшие классы переходят на дистанционку, а старшие – будут учиться очно
Сегодня 19:51
Биатлонисты с Сумщины поменяли «бронзу» чемпионата мира на «серебро»
Сегодня 18:25
Мэр Сум похвастался новым «евродвором» на фоне советской детской площадки
Сегодня 17:56
Сумчане просят установить лежачих полицейских на Римского-Корсакова
Сегодня 17:21
На Сумщине планируют развернуть 800 коек в мобильных госпиталях
Сегодня 16:52
view counter

Статьи

Куди скаржитись замість книги скарг?
Сегодня 12:15
Українцям дозволили змінювати по батькові
Вчера 13:00
Як не потрапити на «гачок» аферистів – поради та пояснення від поліції Сумщини
Вчера 10:47
Консультує служба зайнятості Сумщини: 5 речей, які треба знати про трудові книжки
03.11.2020 16:54
«Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України»: допомогти землевласнику, орендарю, громаді
29.10.2020 19:35
Обережно, чадний газ!
29.10.2020 17:26
Служба зайнятості Сумщини: Гід орієнтує в нових е-сервісах
29.10.2020 09:28
Дизайн интерьера банка: главные особенности
28.10.2020 18:43
Новая мама на 7 дней
28.10.2020 10:51
Как проголосовали в Сумах: предварительные итоги
28.10.2020 09:15
Рекорд довіри виборців в Україні: кандидат від «Нашого краю» отримав майже 93% голосів
27.10.2020 17:44
Вита Семеренко: «В первый день у меня была паника, но лучше сейчас переболеть, чем во время сезона»
26.10.2020 11:37
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.