Стали известны официальные результаты выборов в Сумской областной совет

Согласно документу, в областной совет проходят шесть политических партий, пишет sumy.today.
"Слуга народа" (19,33%) – 16 депутатов:
Слюсар Александр Михайлович, Зубко Владимир Иванович, Роженко Павел Петрович, Лаврик Вера Ивановна, Федина Сергей Иванович, Ищенко Сергей Алексеевич, Калиниченко Виталий Николаевич, Чигринець Виктор Петрович, Романько Алексей Викторович, Баня Никита Витальевич, Федорченко Виктор Михайлович, Зеленский Виталий Николаевич, Чегринець Людмила Викторовна, Кужель Оксана Васильевна, Кириченко Андрей Кириянович, Евдокимова Татьяна Александровна
"ОПЗЖ" (17,07%, или 14 мандатов): Перепека Игорь Александрович, Ильченко Николай Степанович, Кирий Александр Викторович, Меерович Юрий Михайлович, Пересадько Борис Васильевич, Науменко Сергей Иванович, Войтенко Николай Григорьевич, Пилипейко Владимир Юрьевич, Соколов Александр Олегович, Чмырь Юрий Павлович, Стрельченко Александр Юрьевич, Жиленко Ирина Анатольевна, Холявка Наталья Анатольевна, Ткачева Анастасия Игоревна
ВО "Батькивщина" (11,41%, или 10 мандатов): Горох Владимир Васильевич, Ладуха Виктор Борисович, Кирюхин Дмитрий Евгеньевич, Поцелуев Владимир Иванович, Войтенко Владимир Владимирович, Мотречко Вера Владимировна, Лысый Вадим Викторович, Галаев Магомед-Шарип Джамалович, Приходько Екатерина Степановна, Гордиенко Геннадий Иванович
"Европейская солидарность" (10,95%, или 9 мандатов): Постил Петр Иванович, Токар Владимир Николаевич, Нагорный Дмитрий Владимирович, Медуница Олег Вячеславович, Козачок Инна Владиславовна, Беркут Елена Алексеевна, Гулиев Араз Иман оглы, Збукарев Игорь Всеволодович, Исмаилов Валерий Шапазович
"Наш край" (9,95%, или 8 мандатов): Савенко Татьяна Ивановна, Южаков Евгений Иванович, Волков Валерий Валентинович, Вайло Надежда Алексеевна, Котляров Алексей Федорович, Нога Николай Петрович, Деркач Андрей Леонидович, Епифанов Анатолий Александрович
"За майбутнэ" (7,69%, или 7 мандатов): Сизон Татьяна Анатольевна, Товстуха Константин Александрович, Кашук Игорь Владимирович, Молоток Игорь Федорович, Ващенко Вадим Александрович, Дьяконова Ирина Ивановна, Беспала Ольга Витальевна