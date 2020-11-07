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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:332028

На Сумщине обновился коронавирусный рекорд

За пятницу в Сумской области подтвердили 468 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в области 14105 случаев заболевания. Умерло 6 человек, - всего 224. Выздоровело 265, - всего 5686. Болеют 8193.

В Украине подтвердили рекордные 10746 случаев.8686 человек выздоровели. 187 умерло.

За все время пандемии в Украине

- заболело - 450 934 человека;

- выздоровели - 204 229 человек;

- летальных случаев - 8312;

- проведено ПЦР-тестов - 3572433.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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