На Сумщине обновился коронавирусный рекорд

Всего в области 14105 случаев заболевания. Умерло 6 человек, - всего 224. Выздоровело 265, - всего 5686. Болеют 8193.
В Украине подтвердили рекордные 10746 случаев.8686 человек выздоровели. 187 умерло.
За все время пандемии в Украине
- заболело - 450 934 человека;
- выздоровели - 204 229 человек;
- летальных случаев - 8312;
- проведено ПЦР-тестов - 3572433.
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