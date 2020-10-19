АФФК «Сумы» продолжает громить соперников

АФФК «Сумы» одержал разгромную победу в игре с участником Кубка Украины – «Сервис Люкс» 8:2 (Голы: Сметаненко, 1, Зеленкевич, 2, Кефа, 4, 21, Ессаргини, 5, Зеленский, 14 Острога, 16 Байцур, 40 - Таранченко, 16 Жиловець, 27).
В другом матче турнира команда «Compservice» проиграла «Технологии» 5:6.
После двух туров у АФФК «Сумы» 6 очков, у «Технологии» и «Compservice» - по 3.
Третий тур состоится сегодня.
Сегодня, 1 ноября, завершился 11-й тур чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге....
Сегодня, 1 ноября, АФФК «Сумы» сыграет в гостях против «ДЕ Трейдинга» с Донетчины....
«Рятувальник» продолжает подготовку к новому сезону Первой лиги чемпионата, которая теперь уже непонятно когда стартует (из-за пандемии старт перенесен на...
Поэтому матч АФФК «Сумы» - «Энергия» перенесен на резервный день....
18 октября прошли первые матчи первого раунда Кубка Украины по футзалу....