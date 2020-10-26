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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Объявлены результаты выборов Шосткинского городского головы и депутатов горсовета

6 ноября, территориальная избирательная комиссия завершила свое итоговое заседание. Глава теризбиркома Кирилл Лещенко огласил результаты выборов Шосткинского городского головы и депутатов горсовета.

На выборах мэра голоса распределились следующим образом:

Николай Нога – 5 488 (26,15 %)

Андрей Ветоха – 4 930

Александр Ивченко – 4 843

Николай Трофимец – 2 501

Елена Попова – 1 432

Олег Романовский – 801

Ольга Шабельникова – 734

Владимир Муляр – 251

В Шосткинский городской совет прошли 7 партий.

«Опозиційна платформа – За життя» – 24,62 % голосов (10 депутатских мандатов). От ОП-ЗЖ в горсовет прошли Николай Трофимец, Дмитрий Лощаков, Анна Пилипейко, Наталья Шкут, Виктор Калиновский, Анджела Ковалева, Ирина Никитина, Виктор Гузей, Владимир Кушнерев, Владимир Пилипейко.

«Слуга народу» – 14,04 % голосов (6 мандатов). Депутатами горсовета от президентской партии избраны Алексей Романько, Александр Ивченко, Татьяна Тупикова, Александр Шаповал, Оксана Шаповал, Наталья Хукаленко.

«За майбутнє» – 13,85 % голосов (6 мандатов). В горсовет прошли Василий Киктев, Вячеслав Василенко, Игорь Кашук, Павел Аникейцев, Андрей Ветоха, Светлана Назаренко.

«Наш край» – 9,45 % голосов (5 мандатов). В депутатском корпусе эту партию будут представлять Виктор Ждамиров, Виталий Белясник, Николай Лифиренко, Светлана Суптельная, Евгений Червонный,

«Європейська солідарність» – 7,62 % голосов (4 мандата). Депутатами избраны Леонид Колодко, Виталий Ляшок, Ольга Ткаченко, Александр Непомнящий.

«Батьківщина» – 6,19 % голосов (4 мандата). В горсовет прошли Виктор Долыняк, Геннадий Гордиенко, Андрей Новик, Анна Амельченко.

«Рідне місто» – 5,95 % голосов (3 мандата). Депутатами стали Алена Шульга, Андрей Осипенко, Игорь Волынец.

В персональном составе депутатского корпуса могут быть изменения. К примеру, в числе избранных были те, кто баллотировался в советы нескольких уровней, пишет Шостка.инфо.

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