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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:55957

На Сумщине 14103 случаев COVID-19: подробности

По состоянию на 7 ноября в Сумской области 14103 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 468 (Сумы - 210, Конотоп - 35, Ромны - 38, Ахтырка – 17, Глухов - 31, Лебедин - 10, Белопольский р-н - 7, Бурынский р-н – 30, Великописаревский р-н - 4, Глуховский р-н - 1, Конотопский р-н - 16, Краснопольский р-н - 1, Кролевецкий р-н - 2, Лебединский р-н - 4, Недригайловский р-н - 3, Путивльский р-н - 3, Роменский р-н - 3, Сумской р-н – 21, Тростянецкий р-н – 19, Ямпольский р-н - 13).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 224 летальных случая, из них 6 - за прошедшие сутки (Сумы - 3, Сумской р-н - 1, Конотопский р-н - 1, Недригайловский р-н - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 5686 человек, из них за минувшие сутки - 265 (Сумы - 159, Конотоп - 19, Ромны - 51, Глухов - 1, Белопольский р-н - 2, Конотопский р-н – 14, Роменский р-н – 11, Сумской р-н - 7, Тростянецкий р-н - 1, Ямпольский р-н - 7).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 8950 случаев заболевания, в Сумском районе - 992, Белопольский район - 384, Бурынский район - 119, пгт Великая Писаревка – 13, г. Глухов - 173, Глуховский район - 59, г. Конотоп - 668, Конотопский район - 114, Краснопольский р-н - 104, Кролевецкий район - 174, г. Лебедин - 272, Лебединский р-н - 45, Липово-Долинский р-н - 43, Недригайловский район - 174, г. Ахтырка - 380, Ахтырский р-н - 101, Путивльский район - 49, г. Ромны - 460, Роменский район - 151, Кролевецкий р-н - 48, Тростянецкий район - 223, г. Шостка - 315, Шосткинский р-н – 24, Ямпольский р-н - 68.

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