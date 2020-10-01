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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:39202

На Сумщине полицейские оперативно поймали грабителя

Около часа понадобилось сотрудникам Бурынского отделения полиции, чтобы разыскать злоумышленника, который ограбил своего давнего приятеля.

Происшествие произошло 6 ноября, около 12:00, в с. Клепалы Бурынского района. За помощью к участковым офицерам полиции обратился 47-летний местный житель и рассказал, что его ограбили.

Работники криминальной полиции сразу прибыли на место совершения преступления и допросили потерпевшего. Тот рассказал, что несколько минут назад к нему приехали его давние знакомые. Однако разговора с ними не получилось, один из мужчин выхватил мобильный телефон из рук потерпевшего, после чего те быстро сели в такси и поехали в неизвестном направлении.

Воспользовавшись приметами, которые предоставил потерпевший, полицейские быстро установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый 42-летний местный житель. Полицейские изъяли у него чужой мобильный телефон и вернули владельцу. А относительно грабителя в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины. За совершенное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Грабеж

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