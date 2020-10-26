Результаты местных выборов в Белополье Белопольская городская территориальная избирательная комиссия установила результаты выборов депутатов Белопольского городского совета, которые состоялись 25 октября на территории Белопольской объединенной территориальной громады.

Об этом сообщает сайт Белопольская городского совета.

Участие в избирательной гонке в Белопольская городского совета приняли представители от 10 политических партий (всего по спискам 249 кандидатов).

Согласно протоколу ТИК к Белопольская городского совета проходит 8 партий, преодолевших 5% барьер:

«ОПЗЖ» - 22,45%

«Батькивщина» - 16,49%

«Слуга народа» - 14,14%

«Европейская солидарность» - 11,08%

«Наш край» - 9,54%

Аграрная партия – 6,52%

«Сила и честь» - 6,02%

«За майбутнє» - 5,69%

Всего приняло участие в голосовании 5573 избирателей, что составило 38,97% от общего количества избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках (14301 чел.). Недействительными признаны 377 бюллетеней.

«Оппозиционная платформа - За жизнь»: Видуев В.И., Котенко В.В., Слинько М.И., Клименко Н.А., Видуева А.Ю., Ткаленко А.Н.

ВО «Батькивщина»: Лютый В.А., Миллер А.А. Чибарь Ю.В., Корх М.И.

«Слуга народа»: Дегтярь И.М., Чех О.В., Вовк А.В., Сосновская А.В.

«Европейская солидарность»: Павленко А.Н., Мартыненко Ю.И., Охрименко И.М.

«Наш край»: Кукса Т.А., Христий Ю.Г., Гедерым Ю.Ю.

«Аграрная партия Украины»: Титов С.В., Сегида И.М.

«Сила и Честь»: Дурнопьян В.И., Цыганок Н.В.

«За Майбутнє»: Калиниченко Н.Е., Рогалевич А.И.