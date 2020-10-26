Результаты местных выборов в Белополье

Об этом сообщает сайт Белопольская городского совета.
Участие в избирательной гонке в Белопольская городского совета приняли представители от 10 политических партий (всего по спискам 249 кандидатов).
Согласно протоколу ТИК к Белопольская городского совета проходит 8 партий, преодолевших 5% барьер:
«ОПЗЖ» - 22,45%
«Батькивщина» - 16,49%
«Слуга народа» - 14,14%
«Европейская солидарность» - 11,08%
«Наш край» - 9,54%
Аграрная партия – 6,52%
«Сила и честь» - 6,02%
«За майбутнє» - 5,69%
Всего приняло участие в голосовании 5573 избирателей, что составило 38,97% от общего количества избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках (14301 чел.). Недействительными признаны 377 бюллетеней.
«Оппозиционная платформа - За жизнь»: Видуев В.И., Котенко В.В., Слинько М.И., Клименко Н.А., Видуева А.Ю., Ткаленко А.Н.
ВО «Батькивщина»: Лютый В.А., Миллер А.А. Чибарь Ю.В., Корх М.И.
«Слуга народа»: Дегтярь И.М., Чех О.В., Вовк А.В., Сосновская А.В.
«Европейская солидарность»: Павленко А.Н., Мартыненко Ю.И., Охрименко И.М.
«Наш край»: Кукса Т.А., Христий Ю.Г., Гедерым Ю.Ю.
«Аграрная партия Украины»: Титов С.В., Сегида И.М.
«Сила и Честь»: Дурнопьян В.И., Цыганок Н.В.
«За Майбутнє»: Калиниченко Н.Е., Рогалевич А.И.