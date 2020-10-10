Сумские баскетболисты вылетели из Кубка Украины

Обе игры прошли в Южном, где местный «Химик-2» принимал БК «СумДУ». После вчерашней победы 74:66 сегодня «химики» снова были сильнее 80:72 (22-12, 21-19, 21-17, 16-24). Таким образом сумчане выбыли из дальнейшей борьбы за кубок.
Лучшими в составе БК «СумДУ» сегодня были: Григорий Алтухов – 19 очков + 7 подборов + 4 перехвата, Игорь Юркевичус – 16 очков + 5 подборов + 5 передач, Евгений Бречко – 15 очков, Даниил Дядечко – 12 очков…
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