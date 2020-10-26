В Сумах будут митинговать предприниматели На 9 ноября анонсировали митинг протеста предприниматели, которых хотят закрыть в связи с карантинными ограничениями.

Митинг пройдет возле фонтана Садко. Начало в 10.00. На него придут предприниматели, которые работают в сфере услуг, в кафе и ресторанах, ТРЦ и т.д.