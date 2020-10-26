Поліція інформує сумчан про внесення змін до карантинного законодавства України Учора прийнято Закон України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (СOVID-19)», яким статтю 44-3 КУпАП доповнено частиною другою.

Закон спрямований на запобігання розповсюдженню гострої респіраторної хвороби COVID-2019, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, серед населення України.

Статтю 44-3 «Порушення правил щодо карантину людей» Кодексу України про адміністративні правопорушення цим законом доповнено частиною другою, передбачивши адміністративну відповідальність за перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок.

Згідно із Законом, «Перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, - тягне за собою накладення штрафу від 170 до 255 гривень».

Крім того, цим Законом також внесено зміни до статей 219, 221, 222, 236, 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення з метою реалізації повноважень виконавчих комітетів (виконавчих органів) сільських, селищних, міських рад щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення, що передбачені частиною другою статті 44-3 Кодексу, та реалізації повноважень органів Національної поліції, органів державної санітарно-епідеміологічної служби щодо складання протоколів та розгляду справ про адміністративне правопорушення, передбачене частиною другою статті 44-3 Кодексу.

Після підписання, цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування в офіційних виданнях.

Правоохоронці попереджають громадян про необхідність дотримуватися карантинних обмежень та особистої гігієни. За необхідності виходу у громадські місця – обов’язково користуйтеся засобами респіраторного захисту. Необхідно, щоб кожен житель нашого регіону усвідомив, що від нього особисто, від його відповідальності та поведінки залежить життя і здоров’я його особисто, його рідних, та всіх оточуючих людей. Дотримуйтесь цих простих правил, і будьте здорові.

Відділ комунікації поліції Сумської області