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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:04511

На Сумщине пассажир с гранатой отобрал авто у таксиста (видео)

В Шостке, угрожая таксисту предметом, похожим на гранату, злоумышленник завладел автомобилем.

Сообщение о незаконном завладении транспортным средством с угрозами применить взрывное устройство в полицию поступило около 17.00. По указанному адресу немедленно выехали сотрудники полиции.

Пострадавшим оказался 56-летний таксист. Он рассказал полицейским о том, что неизвестный пассажир попросил довезти его до окраины города. Там он неожиданно вытащил предмет, похожий на гранату и, угрожая им, заставил водителя пересесть на пассажирское сиденье. Передав пострадавшему в руки взрывное устройство, злоумышленник сел за руль машины, и они поехали на автозаправочную станцию. Там таксисту удалось убежать из машины, а подозреваемый на автомобиле покинул газовую заправку.

«Приметы похищенного автомобиля немедленно были переданы всем нарядам полиции, которые в это время дежурили в городе. Кроме того, на территории Шосткинского и соседних районов был введен в действие план «Перехват», - комментирует Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - Вскоре указанное транспортное средство заметили на улицах районного центра. Сотрудники групп реагирования патрульной полиции сразу приняли необходимые меры по блокированию машины и задержанию злоумышленника».

Им оказался неоднократно судимый 29-летний житель Конотопщины, который временно жил у своего знакомого в Шостке.

Последний объяснил правоохранителям, что был очень пьян и не понимал, что творит. Полицейские изъяли предмет, которым мужчина угрожал потерпевшему, и направили его на экспертное исследование.

Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В отношении него открыто уголовное производство сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 187 «Разбой» и ч. 3 ст. 289 «Незаконное завладение транспортным средством». Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Разбой Угон

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