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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:47218

МСК «Сумчанка» празднует 13-летие

Сегодня, 7 ноября, исполнилось 13 лет со дня основания хоккейного клуба «Сумчанка».

Мэр Сум Александр Лысенко поздравил МСК «Сумчанка» с тринадцатой годовщиной создания муниципального спортивного клуба.

Он обсудил с директором МСК «Сумчанка» Сергеем Татаренко вопросы финансирования клуба на следующий год (в 2020 году на нужды клуба из бюджета Сумской городской территориальной громады направили более 4 млн грн.) и строительства многофункционального стадиона, который позволит проводить в Сумах соревнования высокого уровня, вплоть до чемпионата Европы.

Сергей Татаренко рассказал, что, несмотря на пандемию, «Сумчанка» строит амбициозные планы на следующий год, и не только в спортивном плане. Так должны предложение о сотрудничестве от производителя спортивной одежды и инвентаря из Бельгии, что позволит улучшить материальное обеспечение клуба.

Спорт МСК Сумчанка

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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