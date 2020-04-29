МСК «Сумчанка» празднует 13-летие

Мэр Сум Александр Лысенко поздравил МСК «Сумчанка» с тринадцатой годовщиной создания муниципального спортивного клуба.
Он обсудил с директором МСК «Сумчанка» Сергеем Татаренко вопросы финансирования клуба на следующий год (в 2020 году на нужды клуба из бюджета Сумской городской территориальной громады направили более 4 млн грн.) и строительства многофункционального стадиона, который позволит проводить в Сумах соревнования высокого уровня, вплоть до чемпионата Европы.
Сергей Татаренко рассказал, что, несмотря на пандемию, «Сумчанка» строит амбициозные планы на следующий год, и не только в спортивном плане. Так должны предложение о сотрудничестве от производителя спортивной одежды и инвентаря из Бельгии, что позволит улучшить материальное обеспечение клуба.
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