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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:25192

Суд оправдал жителя Сумской области, обвиняемого в подкупе полицейского

Ахтырский городской суд Сумской области оправдал мужчину, обвиняемого в предложении взятки работникам полиции.

Об этом редакция 368.media   узнала из приговора по ч. 3 ст. 369 УК.

В апреле 2018 года двое патрульных остановили водителя по подозрению в алкогольном опьянении. Через пять дней мужчина якобы принес 2,5 тыс. гривен начальнику отдела полиции.

В суде обвиняемый вину не признал, пояснил, что его остановили ночью, права не разъяснили и составили протокол. Через несколько дней он позвонил инспектору, узнав телефон через знакомых, и интересовался, что с его делом. Мужчина якобы уже знал, что его протокол в суде, но согласился приехать в отделение полиции. Инспектор завел обвиняемого в кабинет начальника. Во время разговора мужчина якобы положил деньги на стол, потому что искал в кармане мобильный телефон. Убеждал, что не намерен был их отдавать начальнику полиции. Последний деньги не принимал и вышел из своего кабинета. В это время в кабинет зашли какие-то люди и начали проводить обыск.

Инспектор утверждал, что водитель предлагал 5 тыс. гривен еще при составлении протокола, а за 3-4 дня перезвонил и повторил предложение, просил передать это руководству.
Суд установил, что в день передачи средств материалы административного дела в полиции уже не находились, а были направлены в суд, что свидетельствует о провокации со стороны работника полиции, который сам позвонил обвиняемому и предложил прибыть в отдел полиции.

Суду не представили доказательства отсутствия провокации, как то записи телефонных разговоров, протокола аудио/видеоконтроль лица во время непосредственного общения обвиняемого с инспектором возле райотдела. Понятых пригласили заранее до начала обыска, что также может свидетельствовать о провокации со стороны правоохранительных органов.

Кроме того, суд констатировал нарушение права на защиту, поскольку при задержании мужчине не разъяснили его права. Протокол обыска подписали не все присутствующие, потому он признан недопустимым доказательством. Суд оправдал мужчину за недоказанностью вины.

Право
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