В Шостке в ДТП пострадал мотоциклист с пассажиром Водитель мотоцикла не учел дорожной обстановки и совершил столкновение с автомобилем, который в это время останавливался перед нерегулируемым пешеходным переходом, пропуская людей.

О дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими в полицию сообщили случайные свидетели. На указанное место выехала группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

ДТП произошло по улице Воронежской, вблизи нерегулируемого пешеходного перехода. 22-летний водитель мотоцикла, не учтя дорожной обстановки, не придерживался безопасной дистанции и въехал в автомобиль «Пежо», который в это время останавливался перед пешеходным переходом пропустить людей. В результате происшествия пострадал водитель мототранспорта и его 18-летний пассажир. Их обоих госпитализировали в больницу.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения» Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Правоохранители обращаются к мотолюбителям с просьбой неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения. Кроме того, напоминают, что согласно ПДД Украины движение транспортных средств в пределах населенных пунктов разрешается со скоростью не более 50 км/ч, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.