Сумские полицейские разыскали без вести пропавшего 17-летнего парня Меньше суток понадобилось сотрудникам Белопольского отделения полиции, чтобы установить местонахождение несовершеннолетнего.

Об исчезновении парня в полицию сообщила завуч одного из учебных заведений города. Она рассказала, что парень не посещает обучение с 1 ноября и это вызывает у нее беспокойство.

На поиски парня были задействованы полицейские города и ориентированы другие подразделения полиции области.

И меньше чем за сутки такие интенсивные поиски дали свой положительный результат. Как оказалось, все это время парень находился в Харьковской области.

Сейчас жизни и здоровью юноши ничего не угрожает. В отношении него противоправные действия не совершались. Работники полиции разъяснили несовершеннолетнему беглецу о недопустимости такого поведения в будущем. А он, в свою очередь, пообещал не повторять подобные поступки, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.