Роменские футзалисты вылетели из Кубка Украины Сегодня, 7 ноября, проходят ответные матчи предварительного раунда Кубка Украины по футзалу.

Роменский «Рятувальник» провел свой «домашний» матч в киеве против местной команды «Budmonster». После ничейного результата две недели назад 2:2 сегодня роменчане уступили 0:2 и выбыли из розыгрыша.