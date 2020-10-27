ФК «Сумы» выиграл в Днепре Сегодня, 7 ноября, стартовал 10-й тур чемпионата Украины по футболу среди аматоров.

В группе 3 ФК «Сумы» играл на выезде против «Днепра-1-Борисфен». Игра завершилась победой «сумчан» 1:2.

После 9 игр в активе наших 21 очко и второе место в турнирной таблице. ФК «Тростянец» сыграет свой матч завтра против запорожского «Мотора».