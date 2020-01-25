Ахтырская самбистка стала чемпионкой мира Сегодня, 7 ноября, в сербском Нови-Саде стартовал чемпионат мира по самбо среди юношей и девушек.

Первыми разыграли медали юноши и девушки до 18 лет. Украинцы завоевали восемь медалей: «золото» - у ахтырчанки Ярины Федорченко, а также у Снежаны Плиш и Тимура Самедова, «серебро» - у Дарьи Чугайновой и Артема Горбаня, «бронза» - у Анны-Марии Проценко, Софии Бабенко и Максима Парфенова.