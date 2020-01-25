Ахтырская самбистка стала чемпионкой мира

Первыми разыграли медали юноши и девушки до 18 лет. Украинцы завоевали восемь медалей: «золото» - у ахтырчанки Ярины Федорченко, а также у Снежаны Плиш и Тимура Самедова, «серебро» - у Дарьи Чугайновой и Артема Горбаня, «бронза» - у Анны-Марии Проценко, Софии Бабенко и Максима Парфенова.
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