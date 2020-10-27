Когда сумские школьники пойдут в школу? Госкомиссия по ТЭБ и ЧС не запретила очное обучение в Сумах, а местные власти не разрешили…

Департамент образования и науки Сумской облгосадминистрации опубликовал решение государственной комиссии пор вопросам техногенно-экономической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 6 ноября.

В сообщении департамента же говорится: «К сведению педагогов Сумщины! Протокол № 41 внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 6 ноября 2020».

В нем обозначены запреты и ограничения для разных территорий Украины в «красной» зоне карантина. Для каждой свои ограничения. Например, для Сум, Сумского района и Ромен ограничен прием посетителей субъектами хозяйствования, которые проводят деятельность в сфере культуры, кроме «автоконцертов»; прием посетителей в других заведениях развлекательной деятельности: посещение получателями социальных и реабилитационных услуг соответствующих учреждений и заведений.

Ни слова о дистанционном обучении или, например, о посещении ресторанов и кафе…

Напомним: некоторые родители школьников получили от классных руководителей сообщения, что с понедельника 1-4-е классы идут в школу. Хотя ни на сайте мэрии, ни на сатйе управления образования об этом ни слова.