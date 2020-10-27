В Шостке на пешеходном переходе сбили женщину Сегодня, 7 ноября, около 20.45, произошло дорожно-транспортное происшествие на перекрестке ул. Марата и ул. Мира.

По имеющейся информации, легковой автомобиль на пешеходном переходе сбил женщину. Ее забрала «скорая помощь». О состоянии пострадавшей пока ничего не известно. На месте ДТП работают сотрудники полиции, пишет Шостка.инфо.