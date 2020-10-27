В Шостке полицейский сбил женщину 7 ноября, около 20.50, в Шостке на перекрестке улиц Мира и Марата, 27-летний водитель автомобиля «Пежо» совершил наезд на 48-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть.

На место происшествия выехали сотрудники управления кадрового обеспечения, следственного управления полиции области, управления внутренней безопасности в Сумской области, руководство Шосткинского отдела полиции и следственно-оперативная группа.

Правоохранителями установлено, что работник полиции, который находился за рулем авто, находился вне службы, в гражданской одежде.

Пострадавшую женщину доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Шосткинского отдела полиции и решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

Об этом событии сообщено в Государственное бюро расследований в городе Полтава.

Руководством Главного управления полиции области назначено служебное расследование по данному факту, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.