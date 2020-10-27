На Сумщине еще 383 случая коронавируса За субботу в Сумской области подтвердили 383 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в области 14486 случаев заболевания. Всего за время пандемии умерло 224 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровело 107, - всего 5793. Болеют 8469.

В Украине подтвердили 9397 случаев.2637 человек выздоровели. 138 умерло.

За все время пандемии в Украине заболело 460 331 человек, выздоровели 206 866 человек, летальных случаев – 8450.