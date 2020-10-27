На Сумщине еще 383 случая коронавируса

Всего в области 14486 случаев заболевания. Всего за время пандемии умерло 224 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровело 107, - всего 5793. Болеют 8469.
В Украине подтвердили 9397 случаев.2637 человек выздоровели. 138 умерло.
За все время пандемии в Украине заболело 460 331 человек, выздоровели 206 866 человек, летальных случаев – 8450.
По состоянию на 8 ноября в Сумской области 14486 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 7 ноября в Сумской области 14103 случая заболевания коронавирусной инфекцией....
За пятницу в Сумской области подтвердили 468 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
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