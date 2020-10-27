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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:19855

На Сумщине еще 383 случая коронавируса

За субботу в Сумской области подтвердили 383 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в области 14486 случаев заболевания. Всего за время пандемии умерло 224 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровело 107, - всего 5793. Болеют 8469.

В Украине подтвердили 9397 случаев.2637 человек выздоровели. 138 умерло.

За все время пандемии в Украине заболело 460 331 человек, выздоровели 206 866 человек, летальных случаев – 8450.

Общество Коронавирус

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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