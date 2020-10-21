Сумские футзалистки вышли в финал Кубка Украины 7 ноября прошла ответная полуфинальная игра кубка Украины 2019/2020 по футзалу среди женских команд.

Харьковская «Тесла» принимала столичный «ИМС-НУХТ», за который играют две воспитанницы сумского футзала Юлия Шевченко и Юлия Дехтяр (играли за сумскую «УАБД»). После домашней победы 2:1 неделю назад теперь киевлянки добыли гостевую ничью 3:3 и вышли в финал. Юлия Дехтяр в этом поединке не забила дабл-пенальти в концовке первого тайма.