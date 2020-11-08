На Сумщине 14486 случаев коронавируса: подробности По состоянию на 8 ноября в Сумской области 14486 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 383 человек (Сумы - 186, Шостка - 22 Конотоп - 7, Ромны - 18 Ахтырка - 69, Белопольский р-н - 1, Великописаревский р-н - 1, Конотопский р н - 1, Краснопольский р-н - 3, Липоводолинский р-н - 5, Недригайловский р-н – 8, Ахтырский р-н - 3, Путивльский р-н – 19, Роменский р-н - 6, Середина-Будский р-н - 1, Сумской р-н - 33).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 224 летальных случая.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 5793 человека, из них за минувшие сутки - 107 (Сумы - 41, Конотоп - 28, Ромны - 2, Лебедин - 1, Белопольский р-н - 1, Конотопский р-н - 2, Сумской р-н - 2, Тростянецкий р-н - 30).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 9136 случаев заболевания, в Сумском районе - 1025, Белопольский район - 385, Бурынский район - 119, пгт Великая Писаревка – 14, г. Глухов - 173, Глуховский район - 59, г. Конотоп - 675, Конотопский район - 115, Краснопольский р-н - 107, Кролевецкий район - 174, г. Лебедин - 272, Лебединский р-н - 45, Липово-Долинский р-н - 48, Недригайловский район - 182, г. Ахтырка - 449, Ахтырский р-н - 104, Путивльский район - 68, г. Ромны - 478, Роменский район - 157, Кролевецкий р-н - 49, Тростянецкий район - 223, г. Шостка - 337, Шосткинский р-н – 24, Ямпольский р-н - 68.