Завтра сумские младшеклассники идут в школу Восстанавливается дневная форма обучения для 1-4 классов сумских школ.

Об этом сегодня, 8 ноября, сообщили на сайте управления образования Сумского горсовета.

С 9 ноября (понедельник) восстанавливается дневная форма обучения для 1-4 классов, 5-11 классы продолжают учиться дистанционно, говорится в сообщении.