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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:42466

На Сумщине на кладбище изнасиловали 14-летнюю девушку

В Конотопе злоумышленник затащил 14-летнюю девушку на кладбище и изнасиловал. Сейчас полицейские уже задержали его и объявили о подозрении.

О преступлении в полицию сообщила сама потерпевшая. На место происшествия немедленно выехали руководство Главного управления полиции области, Конотопского отдела и следственно-оперативная группа полиции.

Как установили правоохранители, злоумышленник увидев девушку, которая шла по темной улице, догнал ее и силой затащил на кладбище, где и изнасиловал. После чего скрылся в неизвестном направлении, прихватив с собой ее мобильный телефон.

В ходе проведения следственно-розыскных мероприятий работники милиции оперативно установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый 31-летний житель районного центра.

Сейчас злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ему объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины «Изнасилование».

По факту нападения в отношении злоумышленника открытое уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Украины «Разбой». Досудебное следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право
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