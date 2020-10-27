ФК «Тростянец» отобрал очки у лидера Сегодня, 8 ноября, завершается 10-й тур чемпионата Украины по футболу среди аматоров.

В группе 3 ФК «Тростянец» принимал дома запорожский «Мотор», который до этого в 6 играх не потерял ни одного очка. Но на этот раз гостям не повезло. Они хоть и забили первыми, - на 20-й минуте отличился Довбуш, но на 51-й Мигаль сравнял счет. Матч так и завершился в ничью 1:1.

После 10 туров у ФК «Тростянец» 7 очков в 9 матчах и девятое место. А «Мотор» остался на третьем месте, пропустив вперед ФК «Сумы» (21 очков в 9 матчах), который вчера обыграл в гостях «Днепр-1-Борисфен». Первый – ФК «Волчанск» - 26 очков в 10 матчах.