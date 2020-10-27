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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:32351

Мэр Сум сообщил, что кошмарить бизнес перестанут

Сегодня, 8 ноября, мэр Сум Александр Лысенко сообщил сумчанам об изменениях, связанных с новыми карантинными ограниченями.

В стриме на своей странице в Фейсбуке он рассказал о том, что бизнес продолжает работать с соблюдением всех карантинных требований - социальной дистанции, обязательного ношения масок или респираторов, обеспечения посетителей заведений антисептиками, дезинфекции помещений.

«То, что бизнес будет работать, это точно. Есть решение Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, там учли наши обращения и решили этот вопрос положительно. Поэтому, прошу бизнес не волноваться», - сказал мэр. – Но будет действовать ограничение по времени работы заведений. Какое именно, будут решать завтра областная и городская комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. А для тех субъектов хозяйствования, которые будут нарушать карантинные противоэпидемические требования, в частности не соблюдать предостережения относительно расстояния между посетителями и их количества, дезинфекции, масочного режима, будут применять ограничения по посещению. Я хочу, чтобы все люди имели равные возможности, но безответственные их не будут иметь».

Напомним: во вторник, 3 ноября, исполком просил областную комиссию обратиться к государственной по поводу младших школьников и работы предприятий. Предлагалось работать только с 8.00 до 20.00.

Экономика
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