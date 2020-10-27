В сквере «Дружба» высадили три десятка деревьев Сегодня, 8 ноября, в Сумах прошла интеркультурная акции «Зеленый город», в рамках которой сквер «Дружба» пополнился тремя десятками новых деревьев.

С 11:00 более 30 человек, среди которых представители иудейского, армянского и польского меньшинств работали над озеленением сквера.

Всего в этот день в сквере «Дружба» добавилось 32 дерева - участники акции высадили орех медвежий, церсис и бобовник «Золотой дождь». Организатор мероприятия и директор благотворительной организации «Сумской еврейский фонд Хесед Хаим» Елизавета Шерстюк отметила, что большую помощь в подготовке, разметке, поливе и с техникой предоставило КП «Зеленстрой», а вместе с тем надеется, что в 2021 году количество желающих принять участие в акции будет еще больше.