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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:521905

Кого и как будут штрафовать за отсутствие масок?

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что штрафы за нахождение на улице без маски накладываться на людей не будут.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, опубликовав его видеообращение.

По его словам, предыдущие штрафы в размере 17 тысяч гривен и больше были несправедливыми и «неподъемными» для большинства граждан, поэтому Верховная Рада Украины 6 ноября приняла новый закон о размерах штрафов за такие нарушения в размере от 170 до 255 гривен.

Министр добавил, что такие меры пресечения будут накладываться сразу сотрудниками полиции, представителями местного самоуправления или работниками эпидемиологической службы.

«Отмечу, что такие штрафы не будут распространяться на несовершеннолетних, а также на тех, кто не носит маску на улице», - сказал Малюська.

Право
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