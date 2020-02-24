Еще две сумские самбистки с медалями чемпионата мира В сербском Нови-Саде завершился чемпионат мира по самбо среди спортсменов до 18 лет.

Воскресенье принесло Украине 7 медалей. Одна них чемпионская - у Николая Грибика. Он стал сильнейшим в супертяжелой категории - свыше 87 килограммов. «Серебро» - у нашей Юлии Засульской (44 кг) и Марии Куневич. «Бронза» - у Софии Бординских, нашей Анны Охрименко (70 кг), Маргариты Белковой и Владислава Холода.

Всего украинская копилка пополнилась 15 наградами (4 - 4 - 7) и «серебряными» кубками в командном первенстве как у девушек, так и у юношей.

Напомним: в субботу «золото» завоевала ахтырчанка Ярина Федорченко.