Сколько сумчан в горбольницах с COVID-19 Статистику предоставила сегодня, 9 ноября, начальница горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, в горбольнице № 5 лежат 126 пациентов, 60 из них на кислородной поддержке, 11 – в отделении интенсивной терапии, 3 – подключены к аппаратам ИВЛ.

В 4-й горбольнице – 30 пациентов, 26 – кислороде свободным потоком.

В детской больнице 16 человек, 4 – с подтвержденным диагнозом, все в отделении интенсивной терапии, 12 – с подозрением.

Свободных коек – 50 для взрослых и 100 – для детей.

Также в Сумах пациенты с коронавирусом лечатся в областном инфекционном центре и госпитале для ветеранов, однако статистики по ним нет.